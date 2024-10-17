Россияне смогут оплачивать покупки через iPhone без Apple Pay

Национальная система платежных карт, являющаяся оператором банковских карт «Мир» и СБП, создала технологию оплаты покупок через iPhone даже при неработающем в РФ Apple Pay. Решение будет доступно также на Android-смартфонах, сообщает РБК со ссылкой на заявление гендиректора НСПК Дмитрия Дубынина в кулуарах форума «Финополис».

«Это действительно прототип решения, который мы разработали. Мы впервые его представили только вчера, про него никто не знал», — сказал Дубынин.

По его словам, разработка реализована на технологии Bluetooth Low Energy. Технологию решили назвать «Волна».

Дубынин отметил, что такой сервис в будущем хотят запустить в российских банках. Желание протестировать «Волну» высказали 20 игроков банковской отрасли, заявил гендиретор НСПК.

«Волна» будет работать как с подключенным на телефоне интернетом, так и без него. Для этой технологии потребуются новые и специальные платежные терминалы, которые поддерживают разработку.

«В отличие от NFC, „Волной“ можно оплачивать на чуть большем расстоянии от терминала, не заботясь о положении смартфона», — отметили в пресс-службе оператора карт «Мир».