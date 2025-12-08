Россияне скупают товары для хоббихорсинга в преддверии года Лошади

Продажи товаров для хоббихорсинга выросли в России в преддверии года Лошади. Россияне скупают конские головы на палке и спецшампуни, сообщает SHOT .

Продажи лошадей на палочке подскочили на 142% по сравнению с предыдущим месяцем, спецшампуней — на 381%. Россияне приобретают уходовые средства, чтобы сделать гриву деревянных скакунов блестящей и гладкой.

Кроме того, граждане покупают загончики для жеребцов — спрос на них вырос на 124%. Еще популярностью пользуются барьеры, их продажи выросли на 97%. Из интересного — россияне приобретают паспорта для лошадей (рост продаж — 10%).

Сейчас голова лошади на палке стоит от 1600 до 6000 рублей. По данным экспертов, хоббихорсинг может вновь стать популярным из-за символа 2026 года — Красной Огненной лошади.

Хоббихорсинг — это вид физактивности, представляющий собой «езду» на деревянной палке с головой коня.

Ранее в социальных сетях распространился новый тренд — выгуливание невидимых собак на поводке. Некоторые из адептов нового хобби могут заходить на специальные горки или пытаются обходить препятствия.

