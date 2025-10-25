Хоббидогинг: как гулять в парках с поводком, но без собаки

Хоббидогинг пришел в мире на смену хоббихорсингу. Сторонники нового увлечения берут поводки на улицу и гуляют с невидимыми собаками по паркам, сообщает SHOT .

Некоторые из адептов нового хобби могут заходить на специальные горки или пытаются обходить препятствия. В общем, они ведут себя как на прогулке с обычными питомцами.

Также ранее среди молодых людей начало распространяться увлечение «бабушкиными» видами досуга: домашним хозяйством, вязанием и вышивкой.

