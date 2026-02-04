Россияне считают, что беспокоить после смены нельзя, но следят за чатами коллег

Проведенный среди сотрудников опрос показал реалии цифрового общения с работой после окончания трудового дня. 54,8% респондентов уверены, что требование работодателя оставаться на связи после смены нарушает личные границы и трудовое законодательство, сообщили РИАМО в пресс-службе бизнес-центра Rublevo Business Park.

При этом нормой современной профессиональной этики подобное положение дел считают только 11,9%.

Однако реальное поведение сотрудников компаний отличается от их правовых оценок. Большинство не практикует радикальное отключение от рабочих каналов связи после завершения рабочего дня. Практику полного цифрового детокса от работы применяют менее 40% опрошенных.

Чаще всего респонденты выбирают стратегию выборочного внимания: 43% оставляют уведомления включенными, но не отвечают на них сразу, только после оценки степени срочности. В результате 57% сотрудников фактически остаются в зоне досягаемости для решения возникающих рабочих вопросов и после завершения смены.

При этом мнения опрошенных о том, кто ответственен за стирание границ между работой и личной жизнью, разделились. Четверть винит корпоративную культуру и руководство. Примерно столько же считает такие контакты неизбежной платой за работу в цифровую эпоху. 16% респондентов готовы признать, что причина в их личной неорганизованности и неумении отстоять личные границы.

Почти треть сотрудников заявила, что на не согласованные заранее звонки в нерабочее время они не отвечают, перезванивая в рабочие часы.

Границы выходных охраняются строже: 62% респондентов отметили, что в субботу и воскресенье их редко или никогда не беспокоят по работе. Тем не менее для 7,1% выходные не отличаются от будней, а еще треть периодически решает срочные вопросы и в нерабочие дни.

Проблема поколений?

Анализ данных показал, что поведение в отношении рабочих уведомлений не зависит от возраста сотрудников. Представители всех поколений показывают сходные практики: от частичного отключения до выборочного реагирования.

«Осторожное отношение к рабочим контактам в нерабочее время и привычка мониторить чаты без немедленного ответа характерны как для зумеров, так и для более старших поколений. Это вопрос управления, где технологическая доступность не должна подменять собой культуру уважения к личному времени. Развитие современных бизнес-сред включает в себя формирование именно таких понятных норм», — сказал коммерческий директор бизнес-центра Rublevo Business Park Никита Константинов.

Опрос также показал, что проблема цифровой доступности после работы остается актуальной для большинства сотрудников. Несмотря на критическое отношение к практике постоянной связи, многие еще остаются в рабочем информационном поле и после окончания официального трудового дня.

