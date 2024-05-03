Россияне рассказали, как планируют отмечать Пасху в 2024 году

По результатам опроса среди 1260 россиян стало известно, что большинство россиян (56%) планируют отмечать Пасху в семейном кругу, сообщили в компании «Сибирский Банный Чан».

Всего Пасху в 2024 году планируют отмечать 80% россиян. В опросе приняли участие мужчины (55%) и женщины (45%) в возрасте от 18 до 60 лет.

Исследование показало, что для большинства людей (36%) это один из главных семейных праздников. 31% опрошенных считает, что праздник имеет религиозное значение, для 17% Пасха — важная культурно-историческая традиция, а 16% вовсе не относят событие к значимым — эти люди относятся к меньшинству.

«Все так или иначе празднуют по разному: 56% респондентов хотят провести время в кругу семьи, 20% совсем не намерены участвовать в праздновании, 13% планируют отмечать самостоятельно дома или в храме, лишь 11% — в кругу друзей», — говорится в исследовании.

Большинство россиян (64%) неизменно, уже более нескольких лет подряд, отмечают Пасху трапезой в семейном кругу. Кулич и пасхальные яйца — неотъемлемая часть праздничного стола. Обычай красить их в различные узоры и цвета передается из поколения в поколение.

14% выбираются за город: шашлыки, отдых на природе, парение в банном чане. 11% опрошенных посещают храм: приносят куличи и пасхи для освящения и после литургии совершают парад в кругу храма. 7% россиян никак данный праздник не празднуют. А в пасхальные игры и забавы («Битки», «Крутики») играют только 2% опрошенных. Еще 2% дарят подарки друзьям и близким.