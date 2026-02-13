Россияне рассказали, как относятся к романтическим отношениям на работе

Две трети россиян хоть раз сталкивались с романтическими отношениями на работе, среди мужчин такой опыт встречается чаще женщин (70% против 61%). При этом более двух третей (77%) считают допустимым легкий флирт на рабочем месте, если он никому не помешает, сообщили РИАМО в пресс-службе сети смарт-офисов SOK и дейтинг-сервиса «Мамба».

Флирт, романы и потенциальные знакомства

Половина (51%) респондентов рассматривает работу как потенциальное место для знакомств (22% уверены в этом, еще 29% склонны согласиться). Среди мужчин более половины видят в поездках в офис шанс на роман (58%), тогда как среди женщин — всего 43%. Лишь 39% россиян не рассматривают работу как опцию для поиска любви, из них 18% готовы к общению исключительно в дружеском формате.

Среди тех, у кого были служебные романы, почти половина отметила краткосрочные знакомства (49%). Длительные отношения завели около трети респондентов (32%), а для 8% участников опроса история завершилась браком. Чаще всего пары знакомились в коллективе (75%), 20% — на корпоративных мероприятиях, а 6% нашли друг друга через дейтинг-платформы, при этом каждый день пересекались в одном помещении.

Более половины опрошенных (56%) хотя бы раз встречали коллег в приложениях для знакомств. Среди мужчин такой опыт обозначили 55%: практически треть (29%) сталкивалась с этим неоднократно, 26% — пару раз. У женщин аналогичная ситуация оказалась среди 57% респондентов, 32% говорят о единичных случаях, а четверть — о повторяющихся.

Интересно, что писать первыми готовы 27% мужчин и лишь 6% женщин, поговорить лично с коллегой, если встретился аккаунт, намерены 12% и 9% соответственно. Кроме того, 7% опрошенных хотели бы получить ответный отклик от человека, с которым попались друг другу на онлайн-платформе для знакомств. При этом две трети предпочитают не вмешиваться: среди них игнорировать совпадения выбирают 52% мужчин и 79% женщин, чтобы избежать неловкостей.

Факторы, способствующие отношениям на работе

Ключевым фактором, способствующим романтическому развитию отношений в офисе, респонденты называют частое личное общение в течение рабочего дня (42%). Почти столько же указали корпоративные мероприятия и тимбилдинги (36%).

Длительное нахождение в одном пространстве, например, решение задач над общими проектами, также может стать причиной зарождения романтики, считают 18% участников опроса. Неформальная обстановка рассматривается как еще один благоприятный фактор у 16%, например, в зоне кухни, кофемашины, лаундж-зоны, совместные перерывы и обеды — у 13%.

Свидание с коллегами и оплата счетов

Взгляды на свидание с коллегой у мужчин и женщин заметно отличаются. Представители первой группы чаще всего выбирают для встречи бар или ресторан (27%), либо прогулку (24%), при этом каждый пятый не исключает домашний формат — просмотр фильма или совместную готовку.

Женщины в вопросе тет-а-тет сдержаннее: лишь 7% рассматривают времяпрепровождения дома как сценарий, для большинства из них наиболее комфортным является свидание в ресторане или баре (35%), а для 28% — это прогулка.

Расходится и мнение о том, кто и сколько платит за счет. Мужчины преимущественно рассчитывают на бюджет от 3 до 5 тыс. (31%), 5-10 тыс. рублей готовы вложить 26%, а более 10 тыс. — каждый седьмой. Тогда как почти половина женщин (46%) не планирует тратить деньги на встречу вовсе, а треть хотела бы уложиться в сумму до 3 тыс. рублей, еще 14% — от 3 до 5 тыс. При этом 77% представителей сильного пола готовы оплатить чек полностью, а 75% женщин ожидают, что расходы возьмет на себя джентльмен.

