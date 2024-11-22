Россияне пренебрегают безопасностью своих паролей

40% респондентов никогда не меняют пароли, а 30% делают это только после уведомлений об утечках данных. Лишь 22% опрошенных меняют пароли каждые 3-6 месяцев, а 8% — ежемесячно. При создании паролей россияне ориентируются на удобство запоминания (30%) и сложность (23%), но более 35% не знают о менеджерах паролей, и только 8% их используют.

Что касается двухфакторной аутентификации, 31% респондентов применяют ее для всех или некоторых аккаунтов, но 24% знают о ней, но не используют. 43% не осведомлены о двухфакторной аутентификации. Наиболее популярные методы — одноразовые SMS-коды (27%), звонки (5%) и пуш-уведомления (4%).

Основные причины игнорирования этой защиты: незнание настройки (25%), излишняя сложность (11%) и неудобство (4%). Тем не менее 37% россиян считают безопасность своих аккаунтов «средней», а 14% — «высокой», 43% понимают, что отсутствие двухфакторной аутентификации увеличивает риск взлома.