Россияне потеряли сотни тысяч из-за фейковой распродажи икры к Новому году

Россиян массово обманули на предновогодней распродаже икры. Общий ущерб может составить несколько сотен тысяч рублей, сообщает SHOT .

Мошенники выдавали себя за известную сеть магазинов. Они крутили в соцсетях рекламные ролики о распродаже икры и морепродуктов в честь «черной пятницы». Аферисты обещали товары вдвое дешевле, чем в обычных магазинах.

Россиян, которые откликнулись на объявление о продаже, просили внести полную предоплату. Как только покупатели переводили деньги, мошенники удаляли переписку и отправляли клиентов в черный список.

Жертвой аферистов стала Полина из Лобни. Она перевела продавцам 13 500 рублей за набор с икрой, рыбой и креветками. Ей пообещали отправить товар на следующий день, но к утру чат удалили.

Москвичка Яна заказала копченую рыбу и баночку икры. Она хотела оплатить продукты при получении, однако менеджер уговорила ее перевести все 5750 рублей заранее. В итоге девушку тоже заблокировали.

Пострадавшие нашли друг друга в группах, где видели рекламу. Теперь жертвы обмана готовят коллективное заявление в полицию.

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