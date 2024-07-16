Россияне получат неограниченный доступ к сверхбыстрому интернету в транспорте
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Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) России намерена предоставить неопределенному кругу лиц возможность использовать частотные диапазоны для развертывания терминалов сверхбыстрого спутникового интернета в транспорте, пишет газета «Известия».
Согласно документам ГКРЧ, для разработки, производства и применения таких терминалов в России будут выделены частоты в диапазонах 10,7–12,75 ГГц, 17,7–18,6 ГГц, 18,8–19,3 ГГц и выше. При этом специальных разрешений на использование этих частот не потребуется.
Это откроет возможность любому пассажиру или транспортной компании приобрести необходимое оборудование и установить его на поезда, самолеты, автомобили, а также использовать стационарно в качестве домашнего роутера. Данная технология схожа с сервисом Starlink от компании миллиардера Илона Маска SpaceX, который уже доступен в ряде стран, указали эксперты.
В Минцифры России отметили, что решение ГКРЧ направлено на развитие перспективных сетей связи, которые в будущем позволят обеспечить высокоскоростным доступом в интернет пассажиров различных видов транспорта.