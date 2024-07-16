Россияне получат неограниченный доступ к сверхбыстрому интернету в транспорте

В РФ упростят подключение к высокоскоростному интернету в поездах и самолетах

Согласно документам ГКРЧ, для разработки, производства и применения таких терминалов в России будут выделены частоты в диапазонах 10,7–12,75 ГГц, 17,7–18,6 ГГц, 18,8–19,3 ГГц и выше. При этом специальных разрешений на использование этих частот не потребуется.

Это откроет возможность любому пассажиру или транспортной компании приобрести необходимое оборудование и установить его на поезда, самолеты, автомобили, а также использовать стационарно в качестве домашнего роутера. Данная технология схожа с сервисом Starlink от компании миллиардера Илона Маска SpaceX, который уже доступен в ряде стран, указали эксперты.

В Минцифры России отметили, что решение ГКРЧ направлено на развитие перспективных сетей связи, которые в будущем позволят обеспечить высокоскоростным доступом в интернет пассажиров различных видов транспорта.