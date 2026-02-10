сегодня в 10:23

Россияне переделывают советские серьги и кольца в современные украшения

Россияне нередко просят переделать старые украшения времен СССР, которые получили еще от мамы или бабушки. Такие изделия обладают устаревшим дизайном, рассказала « Вечерней Москве » член союза художников-ювелиров Яна Луговская.

В советских украшениях корунды розового цвета, чешские гранаты. Эти камни были распространены в СССР.

Перед Новым годом к Луговской обращалась девушка. Она принесла старое кольцо бабушки и попросила переделать его в кулон.

В советские украшения вдыхают новую жизнь, поскольку они выглядят устаревшими. Нередко для модернизации приносят женские перстни.

Мужчины тоже просят переделать украшения для себя. Нередко они приносят печатки из 1990-х. Такие украшения имеют прямоугольную верхушку, что является пережитком прошлого в плане дизайна.

Просят переделать и старые цепочки. Использовать их невозможно, поскольку перетираются звенья.

