Россияне озадачены видео с Оззи Осборном, который решил лечиться на Ставрополье

В Сети набирает популярность шуточное видео, на котором один из основателей рок-группы Black Sabbath Оззи Осборном якобы выражает желание отправиться на курорты Ставропольского края. Власти Ставрополья, в свою очередь, отрицают возможный визит рок-звезды в свой регион, сообщает NEWS.ru .

В финале ролика, после монолога легенды рок-музыки об ошибках молодости и желании посетить Кавказские Минеральные воды, зрителей также призывают прийти на международную выставку «Россия». В министерстве туризма Ставропольского края на этот счет заявили, что не имеют отношения к созданию ролика с Осборном и сами увидели его впервые.

«Как минимум наше министерство это (видео. — ред.) к выставке „Россия“ не делало. Хоть мы и отвечаем за туризм, но мы такого не делали точно», — заверили в региональном ведомстве.

На ролике, где изображен один из основателей Black Sabbath, закадровый голос говорит, что после постановки диагноза «болезнь Паркинсона» он покинул сцену и начал читать классическую литературу. По словам спикера, чей голос напоминает Осборна, в одной из книг Льва Толстого ему встретилось описание курорта, где лечились водами, после чего он решил отправиться на Ставрополье.