Россияне ответили, каким они видят настоящего друга

Опрос «Дзена» и «Одноклассников» показал, что почти половина россиян подразумевает под дружбой общение, в котором присутствуют поддержка и искренность, сообщили в пресс-службе российской соцсети.

Многие респонденты ответили, что хотят видеть настоящего друга бескорыстным и готовым оказать помощь в трудную минуту. Треть опрошенных ценит в людях такие качества, как умение радоваться за товарища и сопереживать его неприятностям.

Многие участники опроса признались, что могут назвать другом только двух или трех человек. При этом молодые люди от 18 до 24 лет отметили, что имеют больше десяти друзей.

В основном пользователи предпочитают общаться с приятелями вживую, а примерно каждый третий — в мессенджерах или соцсетях.

Участниками исследования стали свыше 1300 интернет-пользователей на территории РФ.