Россияне от 16 лет могут поучаствовать в конкурсе наставников «Быть, а не казаться»

В рамках исполнения поручения президента РФ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» Федерального агентства по делам молодежи в 2025 году проводит Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться», целью которого является совершенствование механизмов патриотического воспитания, направленных на развитие сферы наставничества. Об этом сообщают организаторы конкурса.

Конкурс организуется совместно с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых» и автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» при поддержке Минпросвещения РФ и Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание».

Для участия приглашаются граждане РФ в возрасте от 16 лет. Критерии отбора и оценки, сроки проведения отдельных этапов и иные существенные условия реализации определены в положении об организации и проведении конкурса. Регистрация открыта на платформе: бытьнаставником.рф.

По итогам проведения конкурсных испытаний определятся 100 победителей, которые впоследствии примут участие в реализации значимых мероприятий в социальной сфере, в том числе смогут реализовать собственные проекты.

Конкурс проводится в пяти номинациях: «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник лидер», «Наставник на службе», «СВОй наставник» и внеконкурсной номинации «Заслуженный наставник».

Целью конкурса является развитие наставничества в области гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи и создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия, обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи.

Задачи конкурса:

вовлечение граждан в сферу патриотического воспитания;

поиск, отбор и объединение наставников в сфере патриотического воспитания, готовых передавать свой профессиональный опыт, транслировать традиционные российские духовно-нравственные ценности;

повышение уровня профессиональных компетенций специалистов сферы патриотического воспитания;

содействие в социальной адаптации и интеграции участников боевых действий в систему патриотического воспитания;

содействие развитию института наставничества и взаимодействия между поколениями;

отбор и трансляция лучших наставнических практик патриотического воспитания.

Конкурс реализуется с 24 февраля по 30 декабря 2025 года, он состоит из четырех этапов: