Россияне назвали свинину любимым видом шашлыка

Большинство россиян предпочитают шашлык из свинины и считают, что лучше всего его готовят мужчины. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Пакет» от X5, сообщает Газета.Ru .

Согласно исследованию, 93% респондентов признались, что больше всего любят шашлык, приготовленный мужчинами. Среди видов мяса уверенно лидирует свинина — ее выбрали 88% участников опроса. Также популярны курица (70%), овощи (37%), говядина (35%) и рыба (28%).

Самым распространенным способом приготовления остается классический мангал с углем — так ответили 84% опрошенных. Еще 15% считают лучшим вариантом гриль на дровах. Чаще всего шашлык жарят на даче или в загородном доме (63%), на природе — 36%.

Главной причиной неудачного блюда 67% назвали плохое мясо. Еще 18% указали на неудачный маринад, 12% — на неправильную прожарку. При этом 57% предпочитают полностью прожаренное мясо, 42% — среднюю степень.

Большинство участников придерживаются проверенных рецептов: 52% иногда экспериментируют, но опираются на любимый вариант, 23% готовят только по одному рецепту, а четверть постоянно пробует новое. В качестве дополнения чаще выбирают свежие овощи, зелень, соусы и лаваш. В опросе приняли участие более 1 тыс. человек.

