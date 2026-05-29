Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег

Большинство россиян раздражают сообщения от коллег без конкретики и голосовые сообщения по работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса сети сервисных офисов «Практик», сообщает Газета.ru .

Согласно исследованию, 54% респондентов больше всего раздражают сообщения без уточнений — например, «надо обсудить» или «есть минута?». Еще 43% признались, что их выводит из себя долгое ожидание ответа от коллег.

64% участников опроса негативно относятся к голосовым сообщениям по рабочим вопросам. Видеосообщения, голосовые и неожиданные звонки назвали главным раздражающим фактором 37% опрошенных.

31% недовольны тем, что коллеги пишут в нерабочее время. При этом 17% считают такое поведение «совершенно не нормально». Если сообщение приходит вне рабочего графика, 55% отвечают только в случае важности вопроса, 21% откладывают ответ до начала рабочего дня, а 14% стараются не читать такие сообщения.

Почти половина респондентов (48%) оставляют уведомления только для важных рабочих чатов, 24% держат их включенными постоянно. В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

