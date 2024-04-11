Россияне назвали клубнику своей самой любимой ягодой

63% жителей России предпочитают клубнику среди всего разнообразия ягод на прилавках магазинов. Малину покупают 44% россиян, чернику и голубику — 13%, бруснику — 12% и ежевику — 7%, сообщили РИАМО в пресс-службе компании «Гродан».

Согласно опросу, который проводился среди 2287 россиян старше 18 лет, 53% граждан признались, что едят клубнику только летом, 20% могут есть ее и зимой в десертах или в честь праздника, 11% покупают клубнику несколько раз в месяц независимо от сезона. 7% могут позволить себе эту ягоду несколько раз в неделю и еще 8% вообще не едят клубнику. При всей любви к этой ягоде позволить себе ее в несезон могут только 18% жителей России.

При покупке свежих ягод 58% опрошенных россиян обращают внимание на качество, 49% — на привлекательный внешний вид, 36% — на стоимость. 25% граждан выбирают ягоду по запаху, 15% — по стране производства и 9% — по состоянию упаковки.

27% респондентов считает, что в несезон клубника в магазинах — импортная. Только 39% знают точно, что в России эту ягоду выращивают в теплицах круглый год. 34% признались, что никогда об этом не слышали.

Менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Гродан» Ярослав Абрамов отметил, что сомнения в происхождении клубники часто приводят к отказу от ее покупки. При этом Россельхозбанк заявляет, что только 25% всех ягод привозят из-за рубежа. Большая часть клубники выращивается российскими производителями.

«Все больше хозяйств выращивают клубнику методом малообъемной гидропоники, который позволяет не зависеть от времени года. При таком методе кустики клубники высаживаются не в землю, а в специальный субстрат из каменной ваты. Он позволяет получить высокий и качественный урожай при низких затратах на удобрения», — рассказал Абрамов.

Он добавил, что за счет управления влажностью и питательными микроэлементами субстраты помогают добиться повышенного содержания сахаров и обеспечить лучшую транспортировку. Такая клубника вырастит сладкой и надолго сохранит свою свежесть.

Каменная вата для выращивания клубники не содержит вредных веществ и производится из натурального камня. Результат — получение чистого, экологичного состава без патогенных микроорганизмов. В этом случае агрономы не используют химикаты, а значит ягоды совершенно безопасны для употребления. При этом найти вкусную клубнику отечественного производства в магазинах с каждым годом становится все проще.