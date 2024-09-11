Россияне через страховых агентов чаще всего страхуют машины и жилье

Страховой дом ВСК подвел итоги работы агентского канала продаж в первом полугодии 2024 года. Суммарно канал собрал более 13,2 млрд рублей страховых премий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сборы увеличились на 26% (10,3 млрд рублей), сообщает пресс-служба компании.

По оценкам ВСК, наиболее востребованы услуги страховых агентов (в порядке убывания) в Краснодарском крае, Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге.

Самым популярным страховым продуктом является ОСАГО. На втором месте по спросу — страхование имущества, включая ипотеку. Регионы-лидеры по сборам в страховании имущества через агентский канал: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Удмуртия.

Преимущественно в страховые агенты идут работать женщины (68% в среднем по стране).

«ВСК активно развивает все каналы продаж: модернизирует приложение и сайт, открывает новые офисы в регионах для удобства жителей. Но, несмотря на стремительную цифровизацию, многие россияне по-прежнему предпочитают взаимодействовать с агентами при оформлении страховых полисов. Фактически, агент — это персональный помощник, который может помочь с выбором страховой программы, набором рисков, доступно рассказать про преимущества и нюансы полиса, подсказать, какие документы необходимо предоставить при наступлении страхового случая», — сказал руководитель Центра агентских и офисных продаж Страхового дома ВСК Анатолий Краснов.

Он добавил, что стратегия компании направлена на рост агентского канала: там разрабатывают удобные корпоративные сервисы, которые позволяют оптимизировать работу агентов, улучшают систему вознаграждений для дополнительной мотивации.

«Например, до конца года в компании проходит конкурс, по итогам которого лучшим агентам за продажи страховых полисов подарим автомобили, всего их семь. Автомобили уже закуплены и дожидаются своих будущих владельцев», — заключил Краснов.