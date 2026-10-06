Россияне 30–54 лет составляют большинство клиентов фитнес-клубов

Национальное фитнес-сообщество провело мониторинг среди свыше 147 тыс. респондентов. За год доля посетителей клубов в возрасте 40–54 лет выросла с 27,2% до 29,4%, а старше 60 лет — с 8,9% до 10,3%.

По словам Силиной, для клиентов 30–54 лет регулярные тренировки все чаще связаны не только с внешним видом, но и со здоровьем, работоспособностью, восстановлением и качеством жизни. Снижение доли молодых посетителей, отметила она, не означает отказа от физической активности.

«Крупнейшей возрастной группой в спортклубах остаются клиенты 30–39 лет — 30,1%. Вместе с группой 40–54 лет на них приходится 59,5% аудитории фитнес-залов. Доля клиентов 20–29 лет при этом снизилась с 23,6% до 21,8%. Молодая аудитория не теряет интерес к физической активности, но чаще выбирает разные форматы — студии, бег, самостоятельные тренировки, цифровые сервисы и занятия дома», — заключила Силина.

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