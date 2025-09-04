сегодня в 14:15

Россиянам разъяснили, какое наказание ждет за оскорбление в школьных чатах

Адвокат МКА «Клишин и партнеры» Владимир Энтин сказал, какое наказание ждет за оскорбление в школьных чатах, пишет RT .

Ранее стало известно, что ответственность за оскорбление определяется по правилам административного кодекса (КоАП) РФ.

«Данный факт требует доказательств того, что распространенные сведения направлены на то, чтобы умышленно унизить данного человека в глазах окружающих. Если речь идет о школьных онлайн-чатах, то это оценка с точки зрения одноклассников, их родителей, учителей», — считает он.

За публичное оскорбление физических лиц могут наказать штрафом от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, юридических лиц — штрафом от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

При общении в онлайн-чатах следует уважительно относиться к собеседникам, соблюдать вежливость, избегать упреков и обвинений.