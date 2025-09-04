Россиянам разъяснили, какое наказание ждет за оскорбление в школьных чатах
Адвокат МКА «Клишин и партнеры» Владимир Энтин сказал, какое наказание ждет за оскорбление в школьных чатах, пишет RT.
Ранее стало известно, что ответственность за оскорбление определяется по правилам административного кодекса (КоАП) РФ.
«Данный факт требует доказательств того, что распространенные сведения направлены на то, чтобы умышленно унизить данного человека в глазах окружающих. Если речь идет о школьных онлайн-чатах, то это оценка с точки зрения одноклассников, их родителей, учителей», — считает он.
За публичное оскорбление физических лиц могут наказать штрафом от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, юридических лиц — штрафом от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
При общении в онлайн-чатах следует уважительно относиться к собеседникам, соблюдать вежливость, избегать упреков и обвинений.