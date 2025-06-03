Россиянам рассказали, в каких фруктах и продуктах питания есть спирт

Эксперты выяснили, что спирт содержится в разных продуктах питания, в том числе во фруктах и ягодах. При этом его наличие не всегда становится процессом ферментации, иногда он есть просто в составе продукта. По словам управляющего партнера Agro and Food Communications Ильи Березнюка, спирт содержится даже в бананах, пишет «Царьград» .

Эксперт отметил, что содержание спирта во фруктах и ягодах, а также других продуктах питания, как правило, незначительно. Если их хранить в холодильнике, процесс брожения замедлится из-за низкой температуры.

По словам Березнюка, квас и кефир являются самыми известными продуктами, в которых есть спирт. Он отметил, что среднее содержание этанола в квасе составляет около 1,2%, а в кефире обычно не превышает 0,05–0,07%, однако при активном брожении этот уровень может увеличиться до 1,5% и выше.

Березнюк также упомянул, что даже в хлебе содержится небольшое количество спирта, варьирующееся от 0,009 до 1,28%, а квашеная капуста может содержать до 2% этанола.

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