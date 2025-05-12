Россиянам ответили, чем опасен бокал вина перед сном

Биохакер Мария Молоствова рассказала, что алкоголь влияет на сон и память человека, действуя как седативное вещество, замедляющее активность электрических импульсов в нейронах, сообщает RuNews24.ru .

Как отметила эксперт, алкоголь в умеренных дозах способен улучшить настроение и поднять уровень общительности. Однако при увеличении дозы седативный эффект охватывает весь мозг, человек начинает чувствовать вялость, алкогольное оцепенение и не сможет полноценно восстановиться во сне.

«Алкоголь пагубно влияет на качество сна многими способами», — предупредила Молоствова.

Например, алкоголь нарушает сон, вызывая частые пробуждения и лишая его восстановительных свойств. Более того алкоголь препятствует быстрой фазе сна, особо важной для восстановления и усваивания новой информации. Подобное состояние может привести к галлюцинациям и дезориентации, известной как белая горячка.

Биохакер отметила, что даже бокал вина перед сном будет иметь последствия, пагубно влияя на сон и память. Во избежание подобных ситуаций эксперт рекомендовала поддерживать здоровье сна и памяти и избегать употребления спирта перед сном.