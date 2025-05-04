Россиянам рассказали, почему нельзя хранить акустическую гитару вблизи радиатора

Акустическая гитара — это тот музыкальный инструмент, который требует тщательного ухода. Такую гитару нельзя хранить вблизи радиатора или в помещении с высокой влажностью, потому что это может привести к пересыханию или, наоборот, вздутию деревянного корпуса, что в конечном итоге повлияет на извлекаемый звук. Как правильно ухаживать за акустической гитарой, рассказали эксперты Общественной Службы Новостей .

Владельцам акустических гитар рекомендуется ухаживать за корпусом инструмента, используя сухую микрофибровую ткань. Это позволит удалить пыль и следы от пальцев без царапин.

Особенно важно следить за влажностью воздуха в помещении. Если гитара находится в комнате, где слишком сухой воздух и находится радиатор, это может привести к появлению трещин в корпусе. В помещении, где слишком влажный воздух, гитара также может повредиться. Древесина может вздуться. В таком случае, чтобы сохранить работоспособность инструмента, владельцу потребуется помощь мастера.

Идеальным вариантом для хранения является специальный чехол, изготовленный из хлопка или микрофибры. При этом такой чехол не защитит инструмент от механических повреждений, поэтому для транспортировки лучше использовать жесткие кейсы. Не оставляйте гитару на полу: случайные удары ногой или падение предметов приведут к сколам и трещинам.