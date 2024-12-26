Россияне на Новый год любят наряжаться в Лунтика, Гарри Поттера и Джокера

В ноябре–декабре текущего года продажи карнавальных костюмов в России выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Один костюм для взрослого в среднем стоит 1,8 тыс. рублей, а для ребенка — 1,3 тыс. рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе онлайн-платформы «Авито».

По данным аналитиков, в самый разгар детских утренников и корпоративов популярностью пользуются костюмы героев сказок, мультиков, фильмов, а также наряд символа года. Например, продажи костюмов змеи выросли на 94%.

В преддверии новогодних праздников взрослые часто выбирают для себя костюмы Деда Мороза и Снегурочки. В ноябре–декабре 2024 года спрос спрос на костюм главного новогоднего волшебника вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость костюма составляет 700 рублей, но на «Авито» можно найти и более дорогие варианты. Например, костюм ручной работы из дорогих тканей обойдётся в 150 тыс. рублей.

Костюм Снегурочки также пользуется популярностью, хотя и в меньшей степени. В среднем его стоимость составляет 1,1 тыс. рублей, но на платформе можно найти и более дорогие варианты, в том числе и за 150 тыс. рублей.

Также у взрослых пользуются популярностью и другие карнавальные костюмы. Так, продажи нарядов в стиле эльфов выросли на 85%, в стиле принцесс — на 68%, в стиле Гарри Поттера — на 54%. Еще в этом году стали популярны образ Барби стоимостью 2 тыс. рублей и спортивный ретро-костюм за 2690 рублей.

Кроме того, популярны шуточные костюмы, например, за 2250 рублей можно получить мускулистое тело. Оригинальный надувной костюм динозавра стоит 6 тыс. рублей, а кигуруми-костюм в виде змеи — символа года — стоит 1630 рублей.

В 2024 году среди костюмов для девочек особенно популярными стали образы Маши из «Маши и медведя». Их продажи выросли на 25%. Также заметно увеличился спрос на наряды Снежинки (+16%) и Красной Шапочки (+12%). Замыкают топ-5 костюмы божьей коровки (+11%) и принцессы (+8%).

Лидером продаж среди костюмов для мальчиков стали персонажи «Звездных войн», которые покупали на 68% чаще. Еще в топе наряд Лунтика (+66%) и костюм Гарри Поттера (+25%). В пятерку лидеров вошли Дэдпул (+24%) и Джокер (+21%).

Среди костюмов, подходящих и мальчикам, и девочкам, особенно популярным стал наряд символа наступающего года — змеи (+94%). Помимо этого, выросли продажи костюмов героев мультфильма «Три кота» (+29%) и волшебника или волшебницы (+15%). Образы героев из мультсериала «Фиксики» выбирали на 8% чаще.