Россиянам рассказали о преимуществах военной службы по контракту

Военная служба по контракту — это выбор сильного мужчины и настоящее призвание патриота. Добровольцы получают достойную зарплату и социальные гарантии для всей семьи.

Все участники спецоперации — это граждане с активной жизненной позицией. Сегодня настоящий патриот — это тот, кто сделал сознательный выбор, не остался в стороне и принял решение поступить на военную службу по контракту для защиты свой страны.

Эти люди понимают, что Родина нуждается в них. В критический для страны момент они сделают все, чтобы защитить семью, близких, родных и свое Отечество. Они идут защищать интересы России, не ставя никаких условий.

Защита Отечества — долг и обязанность каждого гражданина, каждого мужчины. Любовь к Родине — незыблемая ценность, которая не может проявляться лишь на словах, ее надо подтвердить конкретным делом.

Одни из самых высоких выплат получают бойцы, заключившие контракт с Минобороны РФ в Подмосковье. В Балашихе оборудован центр, где будущие бойцы могут пройти перед службой медобследование, первую военную подготовку.

Желающие пойти на службу по контракту от Подмосковья могут обратиться в специальный центр отбора контрактников по адресу в Балашихе: Восточное шоссе, владение 2. Если нет возможности обратиться в центр лично, можно получить подробную информацию по телефону: 8 (495) 990-77-77. Кандидат обязательно должен быть совершеннолетним и годным по состоянию здоровья.

Все подробности о наборе на военную службу, выплатах и льготах можно найти на сайте.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора. Подробная информация о контрактной службе также доступна в Telegram-боте. Можно еще написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал глава региона.