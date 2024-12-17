Россиянам рассказали о лучшем отечественном игристом

Перед Новым годом россиянам предложили выбирать из 20 лучших отечественных игристых, передает СМИ2 , ссылаясь на путеводитель «Первый гид. Рестораны и российское вино».

Так, в рейтинг вошли лучшие вина, разбитые на восемь групп: «игристые 2025», «розовые игристые», «розовые», «недорогие красные», «шардоне», «пино нуары», плюс пока набирающие популярность в России «оранжевые» и «петнаты».

16 ведущих винных экспертов свели свои предпочтения в лонг-лист, оставили только вина, которые можно приобрести в открытой продаже, и, наконец, профессиональные дегустаторы попробовали образцы вслепую.

Составители рейтинга изучили 74 позиции, из которых в шорт-листе осталось 20. Самое доступное игристое из Топ-20 в розницу оценивается в 1500 рублей, самое дорогое — в 5200.

В список вошли: