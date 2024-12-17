Россиянам рассказали о лучшем отечественном игристом
Перед Новым годом россиянам предложили выбирать из 20 лучших отечественных игристых, передает СМИ2, ссылаясь на путеводитель «Первый гид. Рестораны и российское вино».
Так, в рейтинг вошли лучшие вина, разбитые на восемь групп: «игристые 2025», «розовые игристые», «розовые», «недорогие красные», «шардоне», «пино нуары», плюс пока набирающие популярность в России «оранжевые» и «петнаты».
16 ведущих винных экспертов свели свои предпочтения в лонг-лист, оставили только вина, которые можно приобрести в открытой продаже, и, наконец, профессиональные дегустаторы попробовали образцы вслепую.
Составители рейтинга изучили 74 позиции, из которых в шорт-листе осталось 20. Самое доступное игристое из Топ-20 в розницу оценивается в 1500 рублей, самое дорогое — в 5200.
В список вошли:
- Абрау-Дюрсо Брют д’Ор Блан де Нуар 2020
- Абрау-Дюрсо Империал Брют Винтаж 2019
- Абрау-Дюрсо Империал Брют Розе
- Ведерниковъ Цимлянский Черный Брют Розе 2020
- Ведерниковъ Сибирьковый Экстра Брют 2017
- Золотая Балка Черный Принц Блан де Блан 2019
- Золотая Балка Черный Принц Блан Де Нуар 2019 экстра брют
- КД Белое Брют 2020
- КД Розе Брют 2022
- Новый Свет Парадизио Брют 2018