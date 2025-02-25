Россиянам рассказали, кто может досрочно выйти на пенсию

В России есть специальные условия, которые позволяют некоторым гражданам выходить на пенсию раньше положенного срока, сообщает РБК

По действующему законодательству, для получения страховой пенсии по старости нужно достичь пенсионного возраста (58 лет для женщин и 63 года для мужчин), иметь не менее 15 лет страхового стажа, набрать индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) не менее 28,2 балла.

С 2028 года требования станут более строгими: пенсионный возраст увеличится до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, а минимальный ИПК составит 30 баллов.

В статье 30 Федерального закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» перечислены категории граждан, которые имеют право на досрочный выход на пенсию.

К таким категориям относятся:

граждане с длительным трудовым стажем: мужчины с 42 годами стажа и женщины с 37 годами. Они могут выйти на пенсию на два года раньше. Минимальный возраст выхода составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. В стаж включаются периоды работы, военной службы, участия в СВО и оплачиваемые больничные. Не учитываются отпуск по уходу за ребенком, безработица и уход за пожилыми или инвалидами.

Те, кто работает на вредных и опасных производств: мужчины, работающие в условиях вредного производства, могут выйти на пенсию в 50 лет, а женщины — в 45 лет, при наличии не менее двадцати лет общего стажа для мужчин и пятнадцати лет для женщин, из которых половина должна быть отработана на вредном производстве.

Жители Крайнего Севера и приравненных местностей: северяне могут выйти на пенсию на пять лет раньше.

Медики, педагоги и артисты: медработники могут выйти на пенсию после 25 лет стажа в сельской местности или 30 лет в городе. Педагогам достаточно 25 лет работы, а артистам — от 15 до 30 лет в зависимости от профессии.

Многодетные матери, инвалиды и их опекуны.

Безработные предпенсионеры: граждане, которым осталось два года до пенсии и потерявшие работу по независящим от них причинам (сокращение, ликвидация предприятия и т. д.), могут выйти на пенсию раньше.

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС: те, кто пострадал от катастрофы могут выйти на пенсию на 5–10 лет раньше в зависимости от времени и места работы в зоне отчуждения.

С января 2025 года в России на 7,3% проиндексированы страховые пенсии. При этом размер получаемой в итоге суммы зависит от размера получаемой пенсии, для каждого пенсионера она рассчитывается индивидуально. Получать проиндексированную пенсию с этого года начали и работающие пенсионеры.

Индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее установленному размеру, который учитывает все индексации за периоды трудовой деятельности. Такой механизм позволит пенсионерам получить более существенную прибавку в результате перерасчета.