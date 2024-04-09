Россиянам рассказали, когда стоит сменить имя

Имя, полученное при рождении, играет важную роль в жизни каждого человека. Психолог и основатель психологического центра Сергей Ланг рассказал о ситуациях, когда имя уместно сменить, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

По словам эксперта, имя вызывает определенные реакции уже с самого детства. Обращаясь к человеку по имени, мы проявляем внимание и создаем положительные эмоции. Однако, если имя связано с насмешками или обидами в детстве, оно может вызывать у человека комплексы и негативные эмоции.

Дети бывают жестокими, и они невсегда осознают последствия своих действий. Ребята могут придумывать насмешливые прозвища или обзывательства на основе имен. Это может привести к тому, что у человека с самого детства закрепится негативное отношение к своему имени, и оно будет вызывать у него комплексы.

«В моей практике я встречал людей, которые приходили и представлялись другим именем. А уже потом, в процессе работы, выяснялось, что человека зовут иначе», — вспомнил Ланг.

Интересно, что смена имени приводила к изменению поведения и уверенности в себе. Люди становились смелее и успешнее, отметил эксперт.

Психолог добавил, что если имя вызывает у человека отрицательные эмоции, то лучше его сменить. Это может быть сложным процессом, но если нелюбимое имя мешает нам раскрыть свой потенциал и жить полноценной жизнью, то стоит задуматься о смене имени.