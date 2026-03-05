Россиянам рассказали, какой ремонт можно делать зимой

Большое количество собственников жилья переносят обновление интерьера на весну и лето, полагая, что зимний период для этого не подходит. Тем не менее, определенные виды отделки в холода могут быть не только выполнимы, но и технологически более корректны, об этом рассказал директор ТК «Каширский Двор», эксперт в сфере маркетинга, DIY-ритейла, дизайна и строительства Борис Сидоров, пишет «МК в Санкт-Петербурге» .

Сидоров отметил, что зимой целесообразно выполнять косметические работы, такие как окрашивание поверхностей или наклейку обоев. Система центрального отопления обеспечивает в квартирах постоянные климатические условия. Температурный режим поддерживается в диапазоне от плюс 18 до плюс 2 градусов, а уровень влажности, по сравнению с летним периодом, снижен. Это способствует равномерному высыханию лакокрасочных материалов и клеевых составов. Однако чрезмерно сухая атмосфера из-за работающих радиаторов может негативно сказаться на поклейке: клей теряет влагу слишком быстро, что приводит к отхождению полотен от стены.

Сидоров рекомендует применять увлажнители воздуха и, если есть техническая возможность, отключать батареи в непосредственной близости от ремонтируемых участков.

«Стабильная температура помогает материалам высыхать правильно, но сухой воздух от отопления может мешать работе клея», — подчеркнул специалист.

В то же время капитальные работы, предполагающие перепланировку, заливку стяжки или иные «мокрые» этапы, зимой сопряжены с повышенными рисками. Эти процедуры требуют продолжительного времени для высыхания, а холод, исходящий от ограждающих конструкций, может привести к нарушению технологических норм и снижению качества итогового результата.

Отдельно эксперт обратил внимание россиян на вопросы приобретения и транспортировки строительной продукции. Составы на водной основе — краски, лаки, шпатлевки, клеи — могут прийти в негодность от замерзания. Перевозить их следует исключительно в отапливаемом салоне автомобиля. Сухие смеси, инструментарий, а также изделия из металла и пластика к низким температурам более устойчивы.

