Россиянам рассказали, какими должны быть эффективные средства от клещей
Доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал, что современная промышленность предлагает потребителям множество вариантов средств от комаров и клещей, при этом важно учитывать не только эффективность, но и безопасность. Об этом сообщает RT.
Он уточнил, что для защиты от клещей обычные репелленты неэффективны. Для этого нужны специальные акарицидные препараты, которые содержат перметрин или циперметрин.
«Эти вещества обладают не только отпугивающим, но и контактным действием, уничтожая клещей при попадании на обработанную поверхность. Они сохраняют активность на одежде до 20 стирок», — сказал Дорохов.
По его словам, подобные препараты наносятся только на одежду, они ни в коем случае не должны попадать на кожу.
Как отметил специалист, есть новые решения, например, репелленты на основе нооткатона (из грейпфрута). У них наблюдается хорошая эффективность при меньшей токсичности, но эти препараты дорогие и у них непродолжительное время защиты.
Эксперт предупредил, что перед использованием защитных средств рекомендуется сначала изучить инструкцию, обращая внимание на срок действия и способ применения. Для детей следует выбирать специализированные составы с соответствующей маркировкой», — предупредил эксперт.
Дорохов посоветовал при походе в лес комбинировать репелленты с правильной одеждой, которая должна быть светлых тонов, с длинными рукавами, также следует надеть головной убор. А после прогулки рекомендуется осмотреть тело и одежду на клещей.