Россиянам рассказали, как защитить свои умные устройства от взлома

В США группа хакеров сумела взломать роботы-пылесосы, заставив их материться и даже нападать на домашних животных. Эта ситуация вызывает одновременно смех и страх, так как устройства, которые должны защищать наш дом, могут стать инструментом для злоумышленников. Эксперты отрасли рассказали о том, какие умные устройства подвержены взлому, какие могут быть последствия и как можно защитить себя, сообщает «Секрет Фирмы» .

По словам Алексея Дрозда из компании «СерчИнформ», интернет вещей (IoT) не всегда отличается высокой надежностью. Взломать можно практически любое умное устройство — от бытовых приборов до медицинских. Источники из «Лаборатории Касперского» утверждают, что за первые полгода 2024 года в России количество зараженных устройств удвоилось, и многие из них использовались для кибератак. Дрозд добавил, что атаки на IoT-устройства возросли на 107%.

«Только неделе с 14 по 20 октября 2024 года, согласно данным компании Cyble, произошло более 400 000 атак на интернет вещей», — заявил эксперт.

Наиболее уязвимыми среди устройств являются маршрутизаторы и точки доступа Wi-Fi. Игорь Бедеров из T.Hunter отметил, что системы видеонаблюдения становятся частой мишенью для хакеров, и каждая десятая камера в России может быть подвержена взлому.

Эксперты рекомендуют снизить риск взлома умных устройств, создавая надежные уникальные пароли и регулярно устанавливая обновления. Лучше отключить удаленный доступ, если он не нужен, и следить за работой устройств, обращая внимание на любые сбои. Продвинутым пользователям советуют сегментировать сеть, используя отдельный Wi-Fi для умных устройств.