Россиянам рассказали, как защитить свои авторские права и работы

Адвокат, патентный поверенный, руководитель практики защиты интеллектуальной собственности «Афонин, Божор и партнеры» Александр Афонин поделился советами по защите авторских прав, подчеркивая важность хранения всех исходных файлов. Ранее авторы использовали метод отправки оригиналов себе по почте, однако сегодня существуют более современные способы подтверждения авторства, сообщает «Секрет фирмы» .

По словам эксперта, важным шагом для защиты своих прав является сбор доказательств, подтверждающих авторство. Существуют услуги по депонированию авторских прав, где электронные копии работ хранятся на сервере, но для судебных разбирательств одного лишь свидетельства может быть недостаточно.

Афонин посоветовал хранить различные исходные материалы в зависимости от типа творчества, включая рукописи, первичные электронные файлы с датами создания, графические материалы и черновики.

«Согласно пункту 1 статьи 1300 Гражданского кодекса, если на оригинале экземпляра произведения указан автор, то указанное лицо будет считаться автором, пока не доказано иное», — добавил адвокат.

Кроме того, важно оформлять лицензионные договора, чтобы избежать проблем с использованием материалов сторонними лицами. Передача материалов без четкого соглашения о правах может привести к тому, что автор потеряет контроль над своим творением, что увеличивает риски его несанкционированного использования, заключил эксперт.