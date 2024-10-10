Россиянам рассказали, как взять больничный при работе в офисе и на удаленке

Эксперты подготовили для работающих россиян инструкцию по оформлению листка временной нетрудоспособности для тех, кто трудится в офисе, и тех, кто на удаленке. Она создана с учетом актуальных изменений в законах в этом году, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

Больничные выписываются только в электронном виде, за исключением тех сотрудников, сведения о которых составляют гостайну и др.

Первые три дня пособия по временной нетрудоспособности сотрудника оплачивает работодатель, а затем — СФР. Работодатель обычно выплачивает пособие вместе с зарплатой или авансом, а СФР — в течение 10 календарных дней со дня предоставления всех нужных сведений и документов.

Как оформить больничный в офисе

При этом россиянам напомнили, что открытие больничного листа — это право, а не обязанность. Если работник решил не открывать его, то он получает обычную зарплату, а пособие не оформляется.

Для сотрудников, которые трудятся в офисе (на производстве или другом месте, где нужно присутствие), процесс оформления данного документа остается привычным. При ухудшении самочувствия следует сообщить руководителю о невозможности выйти на работу. Затем нужно обратиться к врачу лицензированного медучреждения для получения электронного больничного.

Также можно сообщить на работу номер электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН), но делать этого сотрудник не обязан, так как работодателю приходит уведомление из системы СФР.

Как оформить больничный на удаленке

Работа на удаленке не исключает права на получение больничного листа. Такие сотрудники также могут оформлять больничные.

При возникновении проблем со здоровьем им следует быстро уведомить работодателя о нетрудоспособности через доступные каналы связи (электронная почта, мессенджеры и т. д.). Затем обратиться в больницу для оформления документа. После болезни — получить начисленное пособие по временной нетрудоспособности.

Размеры пособия

По российскому закону об обязательном соцстраховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством размер пособия зависит от стажа и среднего заработка сотрудника. При стаже до 5 лет — 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, свыше 8 лет — 100% среднего заработка.

Если страховой стаж составляет до 6 месяцев, то пособие по временной нетрудоспособности не может превышать минимального размера оплаты труда (МРОТ) за полный месяц.

Средний заработок рассчитывается за два года, которые предшествовали году начала болезни. Если работник заболел в 2024 году, то считают больничные исходя из его заработка в 2023 и 2022 годах. Для проведения расчетов следует разделить сумму всех выплат, за которые уплачивались страховые взносы, на 730 дней. Но нужно помнить, что размер дневного пособия не может превышать максимального размера страховой выплаты, установленной Соцфондом РФ.

Если работник уволился и заболел в течение 30 дней после этого, то работодатель обязан оплатить больничный, но только в размере 60% от средней зарплаты.