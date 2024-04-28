Россиянам рассказали, как выбрать дезодорант и антиперспирант
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Производители предлагают потребителям большой выбор средств от неприятного запаха и мокрых пятен пота на одежде. Так, дезодоранты устраняют запах, не убирая пот, а антиперспиранты блокируют выделения потовых желез, сообщает Общественная служба новостей.
Пользоваться дезодорантом нужно, так как он устраняет бактерии на поверхности кожи, создающие неприятный запах. Использование этого средства после душа позволяет большинству людей сохранить свежесть и уверенность в течение дня.
Безопасный дезодорант не должен содержать в своем составе триклозан, так как он убивает любую флору – и хорошую, и плохую. При этом данное вещество относят к потенциальным канцерогенам, которые оказывают токсичное влияние на организм.
Усилители отдушек фталаты позволяют дезодоранту перекрывать запах пота надолго. Но они негативно влияют на работу щитовидной железы и репродуктивную систему. Также следует обратить внимание, что пропиленгликоль и спирт в составе могут вызвать аллергическую реакцию, шелушение и сухость кожи.
В натуральных дезодорантах есть эфирные масла с антибактериальными свойствами (розмарин, чайное дерево и т.д.), экстракты трав с вяжущим эффектом (шалфей, кора дуба, зверобой или ромашка). Для снижения потоотделения используют оксид цинка, крахмал и соду. Но такой продукт нужно наносить на кожу несколько раз в день.
Антиперспирант помогает бороться с потоотделением. В состав включают соли алюминия, оказывающие антибактериальное действие. Но они схожи с гормоном эстрогеном, который может вызывать развитие раковых клеток. Все зависит от количества дозировки солей. Аллергикам пользоваться таким продуктом нельзя.
В целом, использовать антиперспирантом нужно редко и только в крайних случаях. Лучше всего выбирать те, у которых небольшой срок годности, так как там меньше консервантов.