Россиянам рассказали, как выбрать дезодорант и антиперспирант

Производители предлагают потребителям большой выбор средств от неприятного запаха и мокрых пятен пота на одежде. Так, дезодоранты устраняют запах, не убирая пот, а антиперспиранты блокируют выделения потовых желез, сообщает Общественная служба новостей .

Пользоваться дезодорантом нужно, так как он устраняет бактерии на поверхности кожи, создающие неприятный запах. Использование этого средства после душа позволяет большинству людей сохранить свежесть и уверенность в течение дня.

Безопасный дезодорант не должен содержать в своем составе триклозан, так как он убивает любую флору – и хорошую, и плохую. При этом данное вещество относят к потенциальным канцерогенам, которые оказывают токсичное влияние на организм.

Усилители отдушек фталаты позволяют дезодоранту перекрывать запах пота надолго. Но они негативно влияют на работу щитовидной железы и репродуктивную систему. Также следует обратить внимание, что пропиленгликоль и спирт в составе могут вызвать аллергическую реакцию, шелушение и сухость кожи.

В натуральных дезодорантах есть эфирные масла с антибактериальными свойствами (розмарин, чайное дерево и т.д.), экстракты трав с вяжущим эффектом (шалфей, кора дуба, зверобой или ромашка). Для снижения потоотделения используют оксид цинка, крахмал и соду. Но такой продукт нужно наносить на кожу несколько раз в день.

Антиперспирант помогает бороться с потоотделением. В состав включают соли алюминия, оказывающие антибактериальное действие. Но они схожи с гормоном эстрогеном, который может вызывать развитие раковых клеток. Все зависит от количества дозировки солей. Аллергикам пользоваться таким продуктом нельзя.

В целом, использовать антиперспирантом нужно редко и только в крайних случаях. Лучше всего выбирать те, у которых небольшой срок годности, так как там меньше консервантов.