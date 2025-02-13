Россиянам рассказали, как ухаживать за питомцами в зимний период

Россиянам рассказали, как ухаживать за своими питомцами — кошками и собаками — в холодное время года, сообщает «ФедералПресс» .

Как ухаживать за кошкой

Кошки известны своей способностью адаптироваться к различным условиям, но зимой они требуют особого ухода. Особенно чувствительны к холоду питомцы с короткой шерстью, для которых следует создать комфортное место для отдыха, защищенное от сквозняков. Идеальными вариантами могут стать специальные лежанки или домики, где животное сможет чувствовать себя уютно и безопасно. Дополнительно можно использовать обогреваемые коврики или пледы для повышения комфорта.

В зимний период кошки расходуют больше энергии на поддержание температуры своего тела, поэтому их рацион должен быть более питательным. Важно, чтобы корм содержал достаточное количество белков и жиров для компенсации повышенных энергетических затрат, но следует избегать перекорма, чтобы не допустить избыточного веса.

Регулярное вычесывание становится особенно важным зимой, так как оно помогает удалять выпавшую шерсть и улучшает кровообращение. Это особенно актуально для длинношерстных кошек, у которых шерсть становится гуще. Также это снижает риск образования колтунов.

Если питомец любит гулять на улице, стоит ограничить время его пребывания на холоде, чтобы предотвратить обморожение. Также нужно ежедневно проверять лапы, уши и нос на предмет повреждений и покраснений. Кроме того, в зимний период стоит уменьшить количество купаний, так как они могут ослабить иммунитет. При необходимости следует использовать теплую воду, после чего тщательно сушить питомца.

Советы для владельцев собак

Уход за собаками, особенно короткошерстных пород, также требует особого внимания зимой.

Для многих пород зимний наряд является незаменимым элементом. Куртки, комбинезоны и попоны помогут защитить домашних питомцев от ветра, снега и холода. При выборе одежды желательно выбирать водоотталкивающие материалы, такие как нейлон или полиэстер, которые при этом должны быть дышащими и удобными, чтобы избежать перегрева и не ограничивать движения.

Лапы собак подвергаются отрицательному влиянию как низких температур, так и химических веществ, использующихся для борьбы с гололедом. Специальные ботинки или защитные кремы помогут сохранить подушечки лап в целости и уберечь от обморожений.

Несмотря на холод, регулярные прогулки и физическая активность необходимы собакам для поддержания иммунитета и предотвращения избыточного веса. Для оживления прогулок можно поиграть с питомцем в мяч или фрисби, а также заняться трекингом или дрессировкой.

Холодный воздух и обогревательные приборы способны сушить кожу и шерсть собаки. Для ее поддержания рекомендовано использовать увлажняющие шампуни и добавлять в рацион жирные кислоты омега-3 и омега-6.