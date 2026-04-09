Россиянам рассказали, как спасти сады и огороды от холодов

«Стоит подстраховаться и провести так называемое дождевание. Когда столбик термометра в вечернее время опустится до +2 градусов, я выхожу в сад и опрыскиваю все плодовые деревья, кустарники и даже многолетники, у которых могут пострадать побеги от мороза», — отметила Самойлова.

Она подчеркнула, что нужна именно мелкая дисперсия воды, поэтому шланг нужно зажимать двумя пальцами. Если водопровода нет, то спасет опрыскиватель, который нужно залить водой. Опрыскивать важно все, что может пострадать от мороза.

«Пионы, если они уже показались из земли, можно опустить в перевернутую картонную коробку. Она отлично защитит от минусовых температур. Даже перевернутое пластиковое ведро тоже способно защитить от мороза в минус 2 градуса», — советует Самойлова.

Она отметила, что для защиты не подойдут железные ведра, так как они хорошо проводят холод. Если приходится использовать их, то внутри нужно застелить газетой. Над кустами смородины, жимолости можно выставить дуги крест на крест, их застилают нетканым материалом. При этом он не должен касаться растений.

«Если у вас уже цветут плодовые деревья: груши, яблони, чтобы защитить хотя бы часть урожая, берут несколько веток и оборачивают их нетканым материалом. При желании и возможностях можно накрыть и все дерево целиком», — добавила Самойлова.

