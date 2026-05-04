Россиянам рассказали, как противостоять буллингу

Психолог Сергей Ланг назвал причины травли в школе, семье и на работе

Семейный психолог Сергей Ланг объяснил, почему возникает буллинг и как взрослым и детям правильно реагировать на травлю. Международный день борьбы с буллингом отмечается 4 мая, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

По словам эксперта, агрессия часто становится способом сбросить негативные эмоции. Если человеку не хватает внимания, поддержки или увлечений, он начинает вымещать раздражение на окружающих — в семье, на работе или в интернете.

«Психика устроена таким образом, что когда человек испытывает какие-то отрицательные эмоции (от работы, от школы, от чего-то еще) у него есть потребность их сбросить», — рассказал Сергей Ланг.

Он отметил, что со временем агрессивная манера общения закрепляется и может усиливаться. В школьной среде травля нередко связана с желанием занять лидерскую позицию. Дети, по словам психолога, могут самоутверждаться за счет более слабых сверстников.

«Это самый примитивный, природный способ, который позволяет тебе стать лидером», — пояснил эксперт.

Главный способ противостоять буллингу — не принимать оскорбления на свой счет и не подпитывать агрессора эмоциональной реакцией.

«Вообще самый главный способ — это не обращать внимания», — подчеркнул Ланг.

Если травля продолжается долго, родителям стоит обратиться к специалисту. Простая смена класса или школы проблему не решит — важно помочь ребенку укрепить уверенность и научиться отстаивать себя.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.