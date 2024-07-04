Россиянам рассказали, как правильно выбрать кондиционер для дома или квартиры

Продолжающаяся в Московском регионе аномальная жара побуждает все больше жителей задуматься о приобретении кондиционеров для охлаждения помещений. О том, как выбрать правильное устройство, рассказало издание «МИР 24» .

Прежде всего необходимо рассчитать необходимую мощность кондиционера, исходя из размера помещения, в котором он будет установлен. Как правило, мощность берут из расчета 1 кВт на 10 кв. м площади. Для комнаты в 25 кв. м потребуется агрегат не менее 2,5 кВт.

Традиционно для жилых помещений используются два основных типа кондиционеров — настенные сплит-системы и мобильные (напольные). Сплит-системы более универсальны, позволяют охлаждать и обогревать воздух, но требуют профессиональной установки. Мобильные агрегаты более просты в монтаже, но шумнее и менее энергоэффективны.

Важно также обратить внимание на тип компрессора. Инверторные модели дороже классических, но позволяют более плавно и экономично регулировать температуру. Кроме того, стоит учесть качество воздушных фильтров в кондиционере. Дополнительные функции, такие как Wi-Fi управление или УФ-очистка, могут быть полезными опциями, особенно для людей с заболеваниями дыхательных путей.