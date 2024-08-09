Россиянам рассказали, как правильно оценить компанию перед трудоустройством
Под характеристикой «хорошая компания» для каждого человека скрывается свой смысл. Перед трудоустройством прежде всего нужно составить перечень критериев, по которым вы будете ее оценивать, сообщила РИАМО
гендиректор HR-агентства FAVOURITE PARTNERS Наталья Дубинникова.
«Очевидно, что первым шагом проверки будет изучение внешней информации. Забиваете в поиск название компании и ищите любые информационные следы. Есть ли сайт и обновляется ли там информация. Ведет ли компания соцсети и какой tone of voice выбрала для общения с аудиторией», — сказала Дубинникова.
Также, по ее словам, следует проверить, рассказывает ли компания о своих кейсах, участвует ли в публичных мероприятиях, какие ценности пропагандирует, отзывы клиентов и бывших сотрудников. Это позволит составить впечатление о репутационном шлейфе компании.
Эксперт подчеркнула, что отдельным пунктом следует выделить изучение профиля компании на сайтах по поиску работы. Слишком малое количество или отсутствие вакансий может говорить о стабильности компании. Если вакансий мало, то либо компания активно развивается, либо у нее текучка кадров.
Затем следует идти на собеседование и проверять свои гипотезы. При этом важно самому задавать интересующие вопросы. Вопросами о количестве вакансий, предшественнике, пиар-политике и своих задачах человек как покажет свою заинтересованность и осведомленность, так и проверит свои предположения.
Кроме того, на собеседовании можно спросить у HR-специалиста, почему он сам работает в компании. Многие не ожидают такого вопроса и могут начать «плавать в ответах». Тут следует внимательно слушать и следить за поведением сотрудника — горят ли глаза, искренняя ли улыбка, открытая ли поза.
«В зависимости от того, на какую вакансию претендуете, спросите о возможности пообщаться с командой. Это отличный способ для соискателя увидеть компанию изнутри: посмотреть на потенциальных коллег, задать вопросы, услышать ответы и „примерить“ компанию и команду на себя», — отметила специалист.
Помимо этого, важным моментом является наблюдательность. Следует понаблюдать за количеством, внешним видом и настроением сотрудников, как встречают и провожают соискателей. Иногда взгляд сотрудника способен сказать гораздо больше, чем часовое общение с руководителем.
Дубинникова добавила, что соискатель должен занимать активную позицию: искать, изучать, расспрашивать, добиваться ответов. Делать это максимально корректно, но твердо и уверенно. Вербальные и невербальные ответы многое расскажут о компании.