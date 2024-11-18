Россиянам рассказали, как помочь замерзающему бездомному на улице

Если вы увидели на улице замерзающего человека, то при вызове скорой помощи не стоит сообщать, что он бездомный, сообщил РИАМО директор приюта для бездомных людей «Теплый прием» Илья Кусков.

«Просто позвоните и скажите: на улице находится человек без сознания, возможно умирает. Не нужно сообщать, что этот человек бездомный. Когда скорая приедет, лучше встретить ее и показать, где лежит человек. Бригада скорой медицинской помощи отвезет его в больницу. На этом ваша помощь будет считаться полностью оказанной», — сказал Кусков.

Он добавил, что, если человек не отвечает, тогда он точно в зоне риска. Если человек в сознании, можно подойти, спросить: «Что у вас случилось? Как я могу вам помочь?»

«В качестве очевидной меры — можно купить бездомному теплый чай и еду, это очень помогает согреться зимой, и плюс к этому — горячий чай. Если человек пьян, это может помочь ему почувствовать себя немного адекватнее. Зимой самое главное — не пройти мимо, проявить участие, купить что-то из еды», — порекомендовал директор приюта.

Кусков подчеркнул, что прежде всего не нужно проходить мимо и оставаться равнодушным. Если вы видите человека без сознания, остановитесь и постарайтесь понять, что с ним.

«Если есть необходимость переночевать, можно подсказать ему адрес, где это возможно. Например, можно связаться с любым приютом, в том числе и с нашим, и решить, как его туда доставить. Если вы хотите помочь, просто свяжитесь с нами по телефону и скажите: „Хочу привезти то-то, вам подойдет?“ Большинство людей, которые помогают приюту, поступают именно так», — рассказал директор.