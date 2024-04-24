Россиянам рассказали, как определить юриста-афериста

Среди юридических организаций и частных специалистов встречаются мошенники, которые не только не решат проблему, но и могут выманить у клиента значительные суммы денег. Юрист Мария Яковлева и адвокат Владимир Воронин объяснили, как избежать подобных неприятностей, сообщает «Секрет фирмы» .

Мошенники часто обещают клиенту желаемый результат дела, даже не проведя полное изучение необходимых документов. Яковлева отметила, что опытные специалисты понимают, насколько редко можно быть уверенным в исходе дела до тщательного его изучения. Кроме того, судебная система является независимой, и никто не может гарантировать, какое решение примет суд.

Аферисты также нередко настаивают на быстрой подписи договора или немедленной оплате, не предоставляя клиенту достаточно времени для размышлений. Они сопровождают свои действия агрессивной рекламой, что явно не соответствует профессиональной этике.

Чтобы заставить потенциальную жертву согласиться на услуги, нечестные юристы могут запугивать ее ужасающими последствиями отсрочки или отказа от помощи. Яковлева подчеркнула, что такие специалисты могут использовать страх, преувеличивая обыденные ситуации или искусственно создавая проблемы, чтобы клиент почувствовал необходимость в их «спасительных» услугах.

Мошенники часто скрывают информацию о своем опыте, либо представляют сомнительные рекомендации как успешные кейсы. Профессиональные юристы всегда готовы поделиться информацией о своих навыках и предоставить реальные референции.

По словам экспертов, аферисты могут настаивать на предоплате за услуги до начала работы, игнорируя стандартные процедуры заключения договора и оплаты.

Если юрист не желает заключать понятный и прозрачный договор с клиентом, это может служить сигналом к тому, что он не собирается придерживаться профессиональных стандартов, предупредили специалисты.