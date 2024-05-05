На Подмосковном ипподроме состоялось масштабное открытие летнего бегового сезона

сегодня в 12:35

Масштабное мероприятие, посвященное открытию летнего бегового сезона, прошло в Раменском городском округе. На одной площадке собрались представители коневодческой индустрии и любители конного спорта, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На территории Подмосковья содержится порядка 13 тыс. голов лошадей в зоопарках, конно-спортивных клубах, хозяйствах и на фермах. Сегодня коневодческая индустрия динамично развивается. В области осуществляют деятельность 2 племенных хозяйства: „Московский конный завод № 1“ — племенной завод по разведению лошадей орловской рысистой породы и КФХ „Фатина“ — племенной репродуктор по разведению лошадей русской верховой породы», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В ходе мероприятия прошел парад участников и восемь заездов, где лучшие наездники сразились за призовой фонд и славу победителей.

На площадке были размещены 5 фудтраков с продукцией «Есть свое», приготовленной из продуктов региональных фермеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.