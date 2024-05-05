Производство готовых металлических изделий больше всех нарастило инвестиции в РФ
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В РФ производство готовых металлических изделий больше всех остальных отраслей экономики нарастило инвестиции и выросло на 85,5%. На втором месте находится производство компьютеров, электронных и оптических изделий с ростом 71,8%, сообщает РБК.
На третьем месте по росту вложений находится изготовление электрического оборудования.
По данным Росстата, лидерами по общему объему вложения являются сфера госуправления, обеспечения военной безопасности, железнодорожный транспорт.
Также в тройку лидеров по росту вложений входят информационные технологии с показателем 232 млрд рублей.