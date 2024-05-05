Производство готовых металлических изделий больше всех нарастило инвестиции в РФ

В РФ производство готовых металлических изделий больше всех остальных отраслей экономики нарастило инвестиции и выросло на 85,5%. На втором месте находится производство компьютеров, электронных и оптических изделий с ростом 71,8%, сообщает РБК.