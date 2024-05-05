Жителей Подмосковья проинформировали о лесопожарной обстановке на 3–5 мая

5 мая на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба регионального Комлесхоза.

4 мая на территории гослесфонда Московской области произошел один пожар на площади 0,39 га в Горенском участковом лесничестве (Ногинский филиал ГКУ МО «Мособллес») в 3 км от Балашихи. При тушении возгорания были задействованы 6 единиц техники и 13 человек личного состава лесопожарных формирований. Пожар был потушен в день выявления.

5 мая на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском, Наро-Фоминском, Талдомском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности.

6 мая на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском, Наро-Фоминском, Талдомском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности.

7 мая на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 9-12 градусов, ночью — всего 1-3 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, сегодня и 7 мая возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.