Топ-модель Наталья Водянова терпит убытки в России из-за кинокомпании

Модель открыла в России кинокомпанию «Супернова продакшенс». Но в последнее время предприятие терпит убытки.

За 2023 год они составили 6 млн рублей. Из-за этого Водянова, вероятно, будет закрывать свой бизнес в России.

В настоящее время модель живет за границей во Франции. Она также высказывалась в поддержку Украины и на Родине уже давно не была.

С западными странами связана вся жизнь топ-модели. Так, ее первым мужем был британский аристократ Джастин Портман, нынешний спутник жизни Натальи — французский бизнесмен Антуан Арно.