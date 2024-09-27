Россиянам рассказали, как оформить интерьер в роскошном стиле ар-деко

Стиль ар-деко, зародившийся в начале прошлого века, известен своей роскошью, элегантностью и изысканностью. Как правильно воплотить этот стиль при оформлении интерьера, объяснила Общественная Служба Новостей .

По словам специалистов, для ар-деко характерна симметричная планировка помещений, использование дорогих отделочных материалов, таких как экзотические породы дерева, молдинги, а также изящная мебель и обилие зеркал.

Цветовая гамма интерьеров в этом стиле отличается яркостью и контрастностью. Эксперты рекомендуют использовать «драгоценные» оттенки — золотистый, рубиновый, сапфировый, изумрудный, которые можно применять в обивке мебели, текстиле и аксессуарах.

Ключевой особенностью ар-деко является соблюдение принципа симметрии, который должен прослеживаться как в расстановке мебели, так и в выборе осветительных приборов простых геометрических форм.

Мебель в этом стиле должна быть лаконичной по форме, но с характерными плавными линиями и декоративными элементами. Эксперты также рекомендуют использовать в интерьере изображения фонтанов и солнечных мотивов.