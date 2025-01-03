Россиянам рассказали, как не выгореть на работе после долгих праздников

Лучше всего за несколько дней до выхода на работу начать ложиться раньше, приближаясь к привычному расписанию, сообщил РИАМО специалист Московской службы психологической помощи столичного департамента труда и социальной защиты населения Денис Хакимов.

«Разумеется, крайне непросто встать в 7 утра, когда долгое время ложился за полночь. В итоге на место приезжаем разбитыми и сонными. Лучше всего за несколько дней до выхода на работу начать ложиться раньше, приближаясь к привычному расписанию», — сказал Хакимов.

Он добавил, что накануне рабочих дней лучше воздержаться от шумных вечеринок или изнурительных нагрузок вроде катания на лыжах или долгой прогулки по городу, пытаясь уловить последние мгновения выходных. Побудьте в спокойной обстановке с близкими и семьей, за разговорами или настольной игрой.

«Выйдя на работу, постарайтесь не кидаться с головой в обязанности. Начните с малого: наведите порядок на столе, просмотрите почту и материалы на предмет срочности, составьте список того, что нужно сделать в первую очередь, а что может и подождать. Это важно не только для рядового сотрудника, но и для руководителя — понимание, что на „раскачку“ большинству людей потребуется какое-то время», — рассказал психолог.

Хакимов отметил, что Новый год — классическое время обещаний себе на период грядущий. Пожелали научиться играть на гитаре, пройти кулинарные курсы или бегать по утрам, стоит начать претворять задуманное и от мечтаний переходить к конкретным действиям. Наверняка получится не сразу, но потихоньку, поступательно результат станет виден. И, что самое важное, это придаст нужный тонус, поможет быстрее войти в рабочее состояние.

«То, что мы смотрели сериалы, ели оливье, ходили на каток, совершенно не значит, что по окончании этого праздника жизни должны окунуться в профессиональные обязанности, не видя ничего вокруг. Продолжайте также соблюдать баланс: физическая активность, семья и друзья, хобби и культурная программа — все это способы борьбы с выгоранием, особенно после долгого перерыва», — порекомендовал специалист.

Он также посоветовал стараться четко разделять дом и кабинет. Конечно, обстоятельства бывают разные, но переключиться с одного режима на другой в обратном случае крайне проблематично. Уважайте себя и свои личные границы.