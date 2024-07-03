Россиянам рассказали, как не стоит одеваться в жару

Дизайнер Мегре: тяжелые ткани в одежде могут привести к тепловому удару

Дизайнер Сара Мегре, сооснователь бренда Treatea, рассказала о наиболее частых ошибках, которые допускают люди при выборе летнего гардероба, сообщает «Секрет фирмы» .

В первую очередь, стоит избегать тесной и тяжелой одежды, которая может привести к тепловому удару из-за нарушения кровотока. Вместо этого нужно отдавать предпочтение свободному крою и легким тканям.

Еще одна распространенная ошибка — использование синтетических «легких» материалов, которые плохо пропускают воздух. Рекомендуется отдавать предпочтение натуральным тканям, таким как хлопок, лен и шелк.

Кроме того, эксперт предупредила об опасности чрезмерно открытой одежды, которая может привести к солнечным ожогам. Летний гардероб должен быть легким и открытым, но не чрезмерно.

Мегре также отметила, что в летнее время нижнее белье должно быть в тон основному наряду и незаметным.

«Вьетнамки» же подходят только для пляжа, а не для прогулок или деловых встреч, указала дизайнер.