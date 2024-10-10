Россиянам рассказали, как люди чаще всего становятся бомжами

«Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители. Поэтому жилплощадь чаще всего переходит именно им. Среди тех, кто обращался в наш центр, есть женщины и мужчины, которые жили в счастливых отношениях с любимым человеком, не оформив этот союз, а после ухода из жизни своей половинки им приходилось покидать квартиру, в которую вселялись дети от первого брака», — сказала Устимова.

Она добавила, что один из вариантов решения в этом случае — обратиться за помощью специалистов центра социальной адаптации для поиска работы, которая позволит получать стабильный доход и даст возможность снимать квартиру.

«Также из-за длительного отсутствия члена семьи или собственника в жилом помещении и неоплаты жилищно-коммунальных услуг гражданин может быть снят с регистрационного учета в судебном порядке. Такое может случиться с каждым, кто продолжительное время не появляется дома», — рассказала Устимова.

Устимова отметила, что одиноким пожилым людям бывает не у кого спросить совета при оформлении документов. Они могут не заметить подвоха и подписать документы, подготовленные злоумышленниками.

«Важно помнить о том, что пожилые люди нуждаются в особом внимании. Если беда все-таки случилась, центр предложит комплексную поддержку, включая помощь психологов, юристов и специалистов по социальной работе. Межведомственное взаимодействие позволяет пожилым людям обрести дом в социальных учреждениях с качественным профессиональным уходом», — уточнила специалист.

Конфликты с работодателем — еще одна частая причина. Некоторые готовы предоставлять сотрудникам жилье на время работы. Но никто не застрахован от непредвиденных ситуаций. К сожалению, при длительном больничном человек может лишиться не только работы, но и временного жилья.

Всемирный день бездомных отмечается во всем мире 10 октября. Эта дата посвящена одной из глобальных проблем человечества, с которой в той или иной степени сталкивается каждая страна. Задача этого дня — привлечь внимание общества к проблеме бездомности и объединить усилия волонтеров по всему миру для помощи людям, оставшимся без крыши над головой.