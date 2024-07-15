Россиянам рассказали, как эффективно искать пропавшую кошку

Администратор петербургской команды волонтеров «Найди меня» Марина Смирнова поделилась, как вести себя, если у хозяина сбежала кошка. В первую очередь надо успокоиться и тщательно осмотреть квартиру или дом, сообщает RuNews24.ru .

По словам волонтера, в таких ситуациях питомец может просто прятаться в укромном уголке, особенно если недавно пережил какую-то стрессовую ситуацию. Котенок, вероятно, залез в стиральную машину или спрятался за батареей.

Если человек досконально изучил жилище, поиски уже можно переносить во двор или на улицу. Часто кошки прячутся в подвалах или на чердаках, под машинами и в мусорных баках, залезают высоко на деревья. Не стоит слишком громко звать животное — ему может передаться тревога хозяина. Он замрет в ужасе или спрячется еще тщательнее.

Дальше, если питомец так и не нашелся, имеет смысл распечатать цветные объявления о поиске животного с фотографией и всей необходимой информацией: кличкой, особыми приметами и контактами хозяев.