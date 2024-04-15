Россиянам рассказали, что нужно успеть сделать на даче до конца весны

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что до конца весны на приусадебном участке следует подготовить почву и посеять семена. Об этом сообщает NEWS.ru .

По его словам, нужно очистить грядки на участке от сорняков и остатков растений, а после этого внести органические удобрения.

«И в мае уже можно приступать к посеву овощей и цветов, которые быстро вырастут и будут радовать вас своей красотой и вкусом уже в июне. Например, редис, свежая зелень, щавель», — посоветовал Чаплин.

Он добавил, что также важно настроить поливную систему, особенно автоматическую. Это необходимо, чтобы дачник не беспокоился о состоянии растений, пока находится далеко от участка. Еще весной стоит провести обрезку и прививание деревьев, лучше всего сделать это в мае.

Глава Союза дачников Подмосковья уточнил, что важно побелить деревья для защиты от паразитов, обработать их препаратами от вредителей и болезней.